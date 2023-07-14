Кадыров заявил о взятии в плен российскими бойцами военных ВСУ в ЛНР
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские бойцы спецназа «АХМАТ» совместно с 364-й бригадой специального назначения и четвёртой бригадой второго армейского корпуса ЛНР взяли в плен очередную партию военнослужащих ВСУ.
Об этом он написал в своём Telegram.
«На кадрах вы можете видеть пленных 419 отдельного стрелкового батальона ВСУ. Эти восемь человек останутся живы, благодаря тому, что попали в плен... Сдача в плен для украинских военных — это дорога в новую жизнь. У каждого из них есть шанс остаться живыми и не воевать за нездоровые интересы украинского руководства», — отметил он, приложив к посту видео.
Кадыров отметил, что российские подразделения действуют очень организованно и украинских пленных еще много.
«Я вам буду понемногу их показывать», — добавил он.
Ранее врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что подразделения чеченского спецназа «Ахмат» нанесли ВС Украины существенные потери на Артёмовском направлении.