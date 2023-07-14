$90.12-0.06101.20+0.52

Кадыров заявил о взятии в плен российскими бойцами военных ВСУ в ЛНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские бойцы спецназа «АХМАТ» совместно с 364-й бригадой специального назначения и четвёртой бригадой второго армейского корпуса ЛНР взяли в плен очередную партию военнослужащих ВСУ.

Кадыров заявил о взятии в плен российскими бойцами военных ВСУ в ЛНР
© РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram.

«На кадрах вы можете видеть пленных 419 отдельного стрелкового батальона ВСУ. Эти восемь человек останутся живы, благодаря тому, что попали в плен... Сдача в плен для украинских военных — это дорога в новую жизнь. У каждого из них есть шанс остаться живыми и не воевать за нездоровые интересы украинского руководства», — отметил он, приложив к посту видео.

Кадыров отметил, что российские подразделения действуют очень организованно и украинских пленных еще много.

«Я вам буду понемногу их показывать», — добавил он.

Ранее врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что подразделения чеченского спецназа «Ахмат» нанесли ВС Украины существенные потери на Артёмовском направлении.