Кадыров заявил о взятии в плен российскими бойцами военных ВСУ в ЛНР

«На кадрах вы можете видеть пленных 419 отдельного стрелкового батальона ВСУ. Эти восемь человек останутся живы, благодаря тому, что попали в плен... Сдача в плен для украинских военных — это дорога в новую жизнь. У каждого из них есть шанс остаться живыми и не воевать за нездоровые интересы украинского руководства», — отметил он, приложив к посту видео.