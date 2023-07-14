США отправят Украине сотни списанных ракет

США выкупят у Тайваня списанные зенитно-ракетные комплексы средней дальности Phase III MIM-23 Hawk и сотни ракет к ним, чтобы отправить их Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на тайваньский портал.

По данным агентства, США и Тайвань достигли договоренности по этому вопросу еще в 2022 году. В июне этого года тайваньские ВС сняли с вооружения ЗРК. Речь идет о четырех дивизионах и 18 батареях, а также нескольких сотнях ракет к ним.

Минобороны Тайваня отказалось комментировать это сообщение, заявив, что использование списанного оружия регулируется отдельными правовыми актами и в некоторых случаях они допускают его перепродажу.