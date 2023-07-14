США отправят Украине сотни списанных ракет
США выкупят у Тайваня списанные зенитно-ракетные комплексы средней дальности Phase III MIM-23 Hawk и сотни ракет к ним, чтобы отправить их Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на тайваньский портал.
По данным агентства, США и Тайвань достигли договоренности по этому вопросу еще в 2022 году. В июне этого года тайваньские ВС сняли с вооружения ЗРК. Речь идет о четырех дивизионах и 18 батареях, а также нескольких сотнях ракет к ним.
Минобороны Тайваня отказалось комментировать это сообщение, заявив, что использование списанного оружия регулируется отдельными правовыми актами и в некоторых случаях они допускают его перепродажу.
Стоит отметить, что ЗРК MIM-23 Hawk находятся на вооружении Тайбэя с 1960-х годов. С 1965 по 2017 года их использовали по меньшей мере 41 раз в учениях с боевыми стрельбами. ЗРК способны поражать цели на высоте до 30 тысяч метров и на расстоянии до 50 километров.