На Украине назвали контрнаступление не таким уж быстрым
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал контрнаступление Вооруженных сил страны (ВСУ) не таким уж быстрым. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).
«Сегодня продвигаются не так уж и быстро», — сказал Ермак.
Кроме того, по его словам, украинская сторона не будет «приукрашивать» информацию о будущих действиях ВСУ на территории боевых столкновений.
Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сравнил контрнаступление ВСУ с неспелым фруктом, пообещав результаты в августе или сентябре. По его мнению, ситуация с контрнаступательной операцией Киева была раздута мировыми СМИ. Он также заявил, что давление на Украину с целью показать результаты бесполезно.
10 июля врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что ВСУ сменили тактику и перешли к действиям малыми группами.
«Противник не бросает такие крупные силы, как в начале контрнаступления, пытается действовать малыми группами», — отметил он.