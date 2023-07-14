Российский боец рассказал об использовании системы Starlink ВСУ
Боец добровольческого подразделения «Барс-10» с позывным «Каток» рассказал о том, что ВСУ используют системы спутниковой связи Starlink для защиты своих БПЛА. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, в последнее время число БПЛА ВСУ увеличилось, а российские противодронные меры перестали быть эффективными против некоторых моделей.
«Противник постоянно применяет коптеры – не только разведывательные, но и ударные. По нему ведется огонь из стрелкового оружия. Противодронные ружья уже не срабатывают на некоторые модели. <…> Потому что противник перенастроил свои системы связи на другие частоты. Во-вторых, у них связь уже проходит через спутниковую систему Starlink», – рассказал «Каток».
Ранее спутники Starlink помешали наблюдениям за космосом.