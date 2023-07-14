В СНБО Украины сравнили результаты контрнаступления с урожаем фруктов

Секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов призвал дожидаться результатов украинского контрнаступления в августе или сентябре текущего года. Об этом он заявил в интервью The Guardian.

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«Нельзя съесть неспелый фрукт. А если вы знаете, какая погода на Украине, то знаете, когда созревает большая часть плодов: август и сентябрь», — заявил он с улыбкой.

Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и, в первую очередь, Запорожском направлениях по большей части началось 4 июня.

Ранее директор по операциям Объединенного штаба Пентагона генерал Дуглас Симс заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины движется медленнее, чем ожидали в США. При этом американский генерал добавил, что Вооруженные силы Украины ведут достаточно суровые сражения.

12 июля президент США Джо Байден заявлял, что военные, участвовавшие в мероприятиях в рамках саммита НАТО в Вильнюсе, указали, что контрнаступление стало сложной задачей для Украины.