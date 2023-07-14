Пасечник заявил о 20 безуспешных попытках ВСУ атаковать ЛНР в июле
Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил о 20 безуспешных попытках ВСУ атаковать ЛНР в июле.
Как он отметил в своём Telegram-канале, украинцы не оставляют попыток прорваться на территорию Луганской Народной Республики.
«Только с начала июля подразделения Вооружённых сил Украины предприняли более 20 безуспешных атак, понеся существенные потери», — написал Пасечник.
По его словам, слаженные действия операторов БПЛА и подразделений разведки позволили заблаговременно обнаружить подготовку к наступательным действиям и «нанести упреждающие удары по скоплениям живой силы ВСУ».
Ранее военкор RT Мурад Газдиев заявил, что российские бойцы выявили двух наводчиков СБУ около Кременной, которые помогали украинцам вести артиллерийский огонь по ВС России.