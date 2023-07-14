Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил о 20 безуспешных попытках ВСУ атаковать ЛНР в июле.

Как он отметил в своём Telegram -канале, украинцы не оставляют попыток прорваться на территорию Луганской Народной Республики.

«Только с начала июля подразделения Вооружённых сил Украины предприняли более 20 безуспешных атак, понеся существенные потери», — написал Пасечник.

По его словам, слаженные действия операторов БПЛА и подразделений разведки позволили заблаговременно обнаружить подготовку к наступательным действиям и «нанести упреждающие удары по скоплениям живой силы ВСУ».