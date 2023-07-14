Черноморский флот объявил предупреждение из-за обнаружения украинской морской мины

В Черном море обнаружили бесконтрольно плавающую украинскую мину. Об этом «РИА Новости» сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что мина бесконтрольно дрейфовала в море, «создавая угрозу для безопасного плавания гражданским судам». В связи с этим командование Черноморского флота выпустило предупреждение морякам об опасности на маршруте в северо-западной части Черного моря.

Также в Минобороны РФ напомнили, что обнаруженная мина является одной из тех, которые ВСУ в начале 2022 года «беспорядочно выставляли» на подходах в порты Одессы, Очакова, Черноморска и Южного.

«Непрофессионализм и безответственность украинских ВМС привели к тому, что сегодня неизвестное количество мин дрейфует в акватории Черного моря, неся постоянную угрозу судоходству», — подчеркнули в ведомстве.