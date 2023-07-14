Бойцы ЧВК «Вагнер» начали тренировать войска в Белоруссии

В районе города Осиповичи Могилевской области проходят занятия с подразделениями территориальных войск Белоруссии, в ходе которых бойцы ЧВК «Вагнер» выступают в качестве инструкторов. Об этом пишет ТАСС.

Как уточнили в Минобороны Белоруссии, военнообязанные проходят обучение по различным военным дисциплинам, включая навыки перемещения на боле боя, тактическую стрельбу, инженерную подготовку и тактическую медицину.

Ранее появилась информация о том, что бойцов ЧВК привлекут к обучению вооруженных сил Белоруссии. В оборонном ведомстве страны отмечали, что белорусские военные планируют обменяться опытом с представителями группы «Вагнер» после их прибытия в республику.

Также ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что он предложил Пригожину одну из заброшенных частей в Белоруссии для размещения лагеря «Вагнера» и пообещал ему полную безопасность и вывод сил ЧВК в Белоруссию.