Бойцы ЧВК «Вагнер» начали тренировать войска в Белоруссии
В районе города Осиповичи Могилевской области проходят занятия с подразделениями территориальных войск Белоруссии, в ходе которых бойцы ЧВК «Вагнер» выступают в качестве инструкторов. Об этом пишет ТАСС.
Как уточнили в Минобороны Белоруссии, военнообязанные проходят обучение по различным военным дисциплинам, включая навыки перемещения на боле боя, тактическую стрельбу, инженерную подготовку и тактическую медицину.
Ранее появилась информация о том, что бойцов ЧВК привлекут к обучению вооруженных сил Белоруссии. В оборонном ведомстве страны отмечали, что белорусские военные планируют обменяться опытом с представителями группы «Вагнер» после их прибытия в республику.
Также ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что он предложил Пригожину одну из заброшенных частей в Белоруссии для размещения лагеря «Вагнера» и пообещал ему полную безопасность и вывод сил ЧВК в Белоруссию.
Напомним, 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о нанесении ударов по его подразделениям и обвинил в этом военное руководство РФ. Однако Минобороны опровергло эти утверждения и назвало их ложными. В результате переговоров между президентами РФ и Белоруссии, ЧВК вернулась в полевые лагеря.