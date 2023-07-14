Путин уточнил порядок использования выходных для военных с детьми-инвалидами

Президент России Владимир Путин подписал указ, который уточняет порядок использования выходных для военных с детьми-инвалидами. Как сообщает ТАСС, теперь они смогут накапливать дополнительные выходные и в течение года однократно брать до 24 таких дней подряд.

Напомним, что в конце 2022 года был принят закон о поправках в Трудовой кодекс РФ, согласно которому с 1 сентября 2023 года родители детей с инвалидностью смогут брать дополнительные оплачиваемые 24 дня выходных подряд.

Сейчас, по действующему законодательству, родителям для ухода за ребенком с инвалидностью предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных в месяц. Их можно взять подряд или разделить в течение одного месяца. При этом неиспользованные выходные не переносятся на следующий месяц и сгорают.