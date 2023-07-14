Появилось видео уничтожения бронемашины ВСУ на купянском направлении

На соответствующем видео можно заметить, как беспилотник обнаружил бронемашину украинской армии, по которой затем наносится удар. В оборонном ведомстве уточнили, что расчет БПЛА установил выдвижение боевой машины пехоты ВСУ и уничтожил ее точным попаданием барражирующего боеприпаса. Отмечается, что контроль осуществлялся с помощью беспилотника, ведущего разведку.