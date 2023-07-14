Сестра Ким Чен Ына прокомментировала запуск баллистической ракеты КНДР

Заведующая отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи и сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон сообщила, что никто не имеет права критиковать КНДР за запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом пишет ТАСС.

Она назвала это правом государства на самооборону. По ее словам, запуск был осуществлен для предотвращения угрозы «катастрофы ядерной войны» в регионе Азиатско-Тихоокеанского и Корейского полуострова на фоне «враждебной и опасной конфронтационной политики США».

Кроме того, она добавила, что страна и впредь будет продолжать укреплять свои ядерные средства сдерживания. Она подчеркнула, что это продлится до тех пор, пока США не откажутся от враждебной политики.