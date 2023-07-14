Путин обсудил с Совбезом дополнительную защиту критически важных объектов

Российский президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности Российской Федерации дополнительные меры защиты критически важных объектов. Его слова приводит ТАСС.
«У нас сегодня в повестке дня несколько вопросов. Первый — это дополнительные меры защиты критически важных объектов», — сказал глава государства.
Он уточнил, что будут представлены два доклада и передал слово для одного из них директору ФСБ Александру Бортникову.
Ранее Путин обсудил с Совбезом меры преодоления создаваемых из-за рубежа сложностей.
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