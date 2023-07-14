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Путин обсудил с Совбезом дополнительную защиту критически важных объектов

Российский президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности Российской Федерации дополнительные меры защиты критически важных объектов. Его слова приводит ТАСС.

Путин обсудил с Совбезом дополнительную защиту критически важных объектов
© РИА Новости

«У нас сегодня в повестке дня несколько вопросов. Первый — это дополнительные меры защиты критически важных объектов», — сказал глава государства.

Он уточнил, что будут представлены два доклада и передал слово для одного из них директору ФСБ Александру Бортникову.

Ранее Путин обсудил с Совбезом меры преодоления создаваемых из-за рубежа сложностей.

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