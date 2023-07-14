С начала спецоперации российские военные уничтожили 5009 украинских беспилотников. Об этом сообщается в очередной сводке Минобороны РФ.

Всего с начала СВО российские силы уничтожили 455 самолетов, 242 вертолета, 426 зенитных ракетных комплексов, 10700 танков и других боевых бронированных машин, 1138 боевых машин реактивных систем залпового огня.

За последние сутки российские силы уничтожили два склада боеприпасов ВСУ на Донецком направлении. ВСУ потеряли там до 280 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, польскую самоходную артиллерийскую установку Krab, гаубицу «Д-20» и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN-TPQ-36.

В Запорожской области были уничтожены шесть складов боеприпасов ВСУ. Потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях - до 210 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, американская артиллерийская система М777, две гаубицы - «Мста-Б» и «Д-20», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».