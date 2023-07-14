Семьям погибших при создании укреплений в приграничных регионах выплатят по 5 млн рублей
Семьям работников, которые возводят фортификационные сооружения на приграничных территориях России, выплатят по 5 млн рублей в случае их гибели. Как сообщает ТАСС, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Мера действует в Крыму и Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях. Компенсация положена как сотрудникам органов власти, так и другим гражданам. Отмечается, что в случае ранения во время работ граждане будут получать по 3 млн рублей.
Выплату в 5 млн рублей будут перечислять семьям тех, кто умер в течение года со дня ранения, полученного при постройке укреплений. Ее могут получить супруги, родители, дети и иждивенцы, а при их отсутствии — братья или сестры. Если сперва человеку перечислили 3 млн рублей за ранение, то в случае смерти выплату уменьшат на уже отправленную сумму.
Президент также поручил правительству в течение 30 дней определить источники финансирования, порядок назначения и проведения таких выплат. Кроме того, должен быть проработан механизм, с помощью которого будут устанавливать связь между ранением и смерти. Сам указ распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.