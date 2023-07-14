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Советник Пушилина рассказал об обстреле ВСУ 12 июля автомобиля с беженцами под Угледаром

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 12 июля обстреляли автомобиль с беженцами, которые пытались покинуть район Угледара по единственной незаминированной дороге. Об этом ТАСС сообщил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

Советник Пушилина рассказал об обстреле ВСУ автомобиля с беженцами под Угледаром
© РИА Новости

"В свойственной себе манере ВСУ расстреляли автомобиль, на котором окрестности Угледара пытались покинуть беженцы. Люди двигались в сторону [других населенных пунктов] ДНР", - сказал Гагин, подчеркнув, что зеркала автомобиля были повязаны белой тканью.

По его словам, факт расстрела запечатлел российский беспилотник два дня назад.