Советник Пушилина рассказал об обстреле ВСУ автомобиля с беженцами под Угледаром

"В свойственной себе манере ВСУ расстреляли автомобиль, на котором окрестности Угледара пытались покинуть беженцы. Люди двигались в сторону [других населенных пунктов] ДНР", - сказал Гагин, подчеркнув, что зеркала автомобиля были повязаны белой тканью.