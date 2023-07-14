Кремль ответил на вопрос о статусе ЧВК в России

Вопрос о статусе частных военных компаний в России должен быть изучен, но пока что ЧВК «Вагнер» как юрлицо «не существует и не существовала». Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Его слова приводит ТАСС.

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«По крайней мере этот вопрос будет на рассмотрении», — сказал пресс-секретарь главы государства.

О том, что ЧВК «Вагнер» в России с правовой точки зрения не существует, поскольку нет соответствующего закона о такого рода организациях, ранее сообщил президент России Владимир Путин.

29 июня глава государства встречался с Евгением Пригожиным и командирами «Вагнера». Беседа длилась около трех часов, на ней присутствовали 35 человек.