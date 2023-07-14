Кремль ответил на вопрос о статусе ЧВК в России
Вопрос о статусе частных военных компаний в России должен быть изучен, но пока что ЧВК «Вагнер» как юрлицо «не существует и не существовала». Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Его слова приводит ТАСС.
«По крайней мере этот вопрос будет на рассмотрении», — сказал пресс-секретарь главы государства.
О том, что ЧВК «Вагнер» в России с правовой точки зрения не существует, поскольку нет соответствующего закона о такого рода организациях, ранее сообщил президент России Владимир Путин.
29 июня глава государства встречался с Евгением Пригожиным и командирами «Вагнера». Беседа длилась около трех часов, на ней присутствовали 35 человек.
Как уточнял Песков, на во время беседы Путин дал оценку действий компании на фронте, а также событий 24 июня. Командиры частной военной компании, в свою очередь, изложили президенту свою версию произошедшего.