В Кремле похвалили ПВО за отражение атаки на Курскую АЭС

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в ночь на 14 июля в городе Курчатов упал и сдетонировал беспилотный летательный аппарат. В этом городе находится Курская атомная электростанция. Чиновник заверил, что из-за инцидента никто из людей не пострадал, критически важные объекты также не были повреждены.