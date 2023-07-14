В Кремле похвалили ПВО за отражение атаки на Курскую АЭС

Песков прокомментировал атаку беспилотника по городу Курчатов в Курской области
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал атаку беспилотника по городу Курчатов в Курской области, похвалив расчеты ПВО, которые не допустили удара.
«Очевидно, что враг не оставляет попыток нанесен ударов. Средства ПВО работают, работают эффективно. Принимаем соответствующие меры», — заявил Песков.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в ночь на 14 июля в городе Курчатов упал и сдетонировал беспилотный летательный аппарат. В этом городе находится Курская атомная электростанция. Чиновник заверил, что из-за инцидента никто из людей не пострадал, критически важные объекты также не были повреждены.
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