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Песков прокомментировал атаку беспилотника по городу Курчатов в Курской области

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал атаку беспилотника по городу Курчатов в Курской области, похвалив расчеты ПВО, которые не допустили удара.

В Кремле похвалили ПВО за отражение атаки на Курскую АЭС
© РИА Новости

«Очевидно, что враг не оставляет попыток нанесен ударов. Средства ПВО работают, работают эффективно. Принимаем соответствующие меры», — заявил Песков.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в ночь на 14 июля в городе Курчатов упал и сдетонировал беспилотный летательный аппарат. В этом городе находится Курская атомная электростанция. Чиновник заверил, что из-за инцидента никто из людей не пострадал, критически важные объекты также не были повреждены.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале, что страны Запада спонсируют украинские террористические атаки на ядерные объекты России.

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