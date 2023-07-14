Военный политолог заявил о способности истребителя F-16 нести ядерный заряд

«Хотя непонятно, какими могут быть эти изменения, потому что Лавров выразил позицию России четко. Надо исходить из того, что риск [ядерного удара] есть. F-16 — это носитель. Гадать на кофейной гуще, что именно он несет, не надо. Надеяться на то, что там разумные люди, — тоже. Они уже доказали обратное, поставив Украине кассетные боеприпасы», — заключил собеседник «Ленты.ру».