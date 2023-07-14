СК РФ возбудил дела против 178 иностранцев, воюющих на стороне Украины

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовные дела в отношении 178 иностранных граждан, которые сражаются на стороне Вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

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По данным ведомства, эти наемники из более чем 30 стран, в том числе США, Великобритании, Италии, Бельгии, Дании, Швеции, стран Балтии, Финляндии, Франции, Нидерландов, Албании, Болгарии, Южной Кореи, Намибии, Перу, Узбекистана, Израиля, Грузии, Бразилии и других.

В настоящее время следователи СК РФ разыскивают этих лиц.

Также ранее в этот день стало известно, что СК РФ заочно предъявил обвинение бывшему министру обороны Украины Андрею Загороднюку.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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