Bloomberg: Запад испытывает дефицит боеприпасов из-за поддержки Украины

По его словам, США, "самая могущественная страна НАТО", якобы испытывают "серьезные сложности с тем, чтобы сохранить на прежнем уровне военную поддержку Украины". "Поразительная реальность" заключается в том, что Вашингтон вынужден "заимствовать или закупать обычные артиллерийские боеприпасы" у Сеула, чтобы продолжать поставлять их Киеву, утверждал Хейстингс. Европейские участники НАТО оказались же сейчас в "гораздо более трудном положении": их запасы снарядов "сильно истощены", а военная техника "попросту не подлежит обслуживанию".