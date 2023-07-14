Дрон "Ланцет" сжег украинский радар ПВО под Херсоном
РИА Новости опубликовало кадры уничтожения украинской радиолокационной станции П-18 в Херсонской области.
Тщательно замаскированный радар наше разведывательный беспилотник. Выждав момент, когда украинцы уберут сверху противодроновую сеть, на охоту прилетел дрон-камикадзе.
Несмотря на внушительные возможности по обнаружению и сопровождению воздушных целей, хрупкая РЛС с огромной антенной практически беззащитна перед воздушным нападением. Удар "Ланцета" снес антенну и поджег автомобиль под ней. РЛС навсегда вышла из строя.
П-18 - советская мобильная радиолокационная станция метрового диапазона. Она способна обнаруживать воздушные цели в радиусе 260 километров, сопровождать их и передавать координаты зенитным комплексам.