Дрон "Ланцет" сжег украинский радар ПВО под Херсоном

Тщательно замаскированный радар наше разведывательный беспилотник. Выждав момент, когда украинцы уберут сверху противодроновую сеть, на охоту прилетел дрон-камикадзе.

Несмотря на внушительные возможности по обнаружению и сопровождению воздушных целей, хрупкая РЛС с огромной антенной практически беззащитна перед воздушным нападением. Удар "Ланцета" снес антенну и поджег автомобиль под ней. РЛС навсегда вышла из строя.