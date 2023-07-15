"Общественное": в подконтрольном Украине городе Запорожье произошли взрывы

В подконтрольном украинским властям городе Запорожье произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание "Общественное".

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До этого глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины не отказались от планов форсировать Днепр в Запорожской области. По его словам, в связи с этой угрозой, левый берег Днепра, особенно в районе бывшего Каховского водохранилища, находится под постоянным присмотром российской армии.