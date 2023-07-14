Губернатор заявил об уничтожении трех беспилотников близ Воронежа

Близ города Воронеж система противовоздушной обороны (ПВО) вечером в четверг, 13 июля, сбила три беспилотника. Об этом заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.
«Вчера в нескольких километрах от Воронежа средства ПВО выявили и уничтожили три БПЛА», — написал глава региона.
Он добавил, что в результате происшествия никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. Гусев сообщил, что держит ситуацию на личном контроле.
Жители Воронежа сообщили о мощном взрыве вечером 13 июля. Тогда, как уточнялось, в районе совхоза «Масловский» был сбит дрон.
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