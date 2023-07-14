Спецоперация на Украине 14 июля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 14 июля 2023 года.

МО РФ сообщило об ударе высокоточным оружием с моря по местам хранения боеприпасов ВСУ

Вооруженные силы РФ нанесли по местам хранения боеприпасов Вооруженных сил Украины групповой удар высокоточным оружием морского базирования. Все объекты поражены. Об этом доложил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, передает ТАСС.

Украинские войска обстреляли Докучаевск и Донецк

Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк и Докучаевск, применив 11 снарядов калибра 155 миллиметров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Как говорится в сообщении, обстрел начался в 00.05 со стороны Елизаветовки в сторону Докучаевска, были выпущены пять снарядов калибра 155 миллиметров. В 00.10 со стороны Уманского в сторону Донецка выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров.

Агентство напоминает, что Докучаевск находится примерно в 20 километрах к югу от Донецка.

Российские войска ударили «Солнцепеками» по двум опорным пунктам ВСУ

Российские войска ударили по опорным пунктам Вооруженных сил Украины тяжелой огнеметной системой «Солнцепек». Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, передает ТАСС.