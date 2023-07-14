Мобилизация: последние новости на сегодня 14 июля 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 14 июля 2023, в материале «Рамблера».

Пожертвования на СВО в предвыборный период предложили разрешить

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Запрет на благотворительность в период избирательной кампании, если ее цель — оказать финансовую и материальную помощь в интересах выполнения задач в ходе специальной военной операции (СВО), необходимо отменить. Законопроект опубликован в электронной базе Государственной Думы, передает «Парламентская газета».

По действующему законодательству, в период избирательной кампании ведение благотворительной деятельности запрещено.

Добровольцами в зону СВО идут люди из разных профессий

В Ростовской области готовят добровольцев, которые вскоре отправятся на Украину для участия в боевых операциях. Отправиться на фронт желают люди из совершенно разных гражданских профессий: ландшафтные дизайнеры, программисты, инженеры и другие, пишет «Звезда».

Телеканал рассказывает, что командир минометного взвода с позывным «Чужой», например, несколько месяцев назад работал начальником цеха вагоностроительного завода. Теперь он намерен построить военную карьеру. Его старший брат уже воюет в зоне боевых действий, а младший тренируется в составе того же соединения.

«Очень разный контингент. Кто-то понял, что пора идти служить. И такие есть. Все люди разные. Но, придя сюда, они понимают для чего сюда идут и что будут делать», — рассказал «Чужой».

Бастрыкин поручил решить проблемы российских бойцов из зоны СВО

Подчиненные главы Следственного комитета РФ отправились в госпиталь Москвы, где восстанавливаются российские солдаты после боев на Украине. Там они выслушают военнослужащих, поймут, какие проблемы их волнуют, и постараются решить их, пишет «Российская газета».

Издание напоминает, что недавно в военный госпиталь на встречу с военнослужащими и врачами приезжал сам Александр Бастрыкин. Тогда стало ясно, что у военных много вопросов насчет реабилитации, но задать их в госпитале некому. Большинство тем с ними могут обсудить сотрудники СК, поэтому было решено проводить подобные встречи как можно чаще.