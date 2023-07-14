Глава Пентагона назвал главную проблему для ВСУ в ходе контрнаступления

Самое большое препятствие на пути войск Украины в ходе контрнаступления — это минные поля. Такое заявление сделал министр обороны США Ллойд Остин в интервью телеканалу CNN, передает РИА Новости.

«Зачистка минных полей является тем, что представляет для них наибольшую трудность», — сказал он. Так он ответил на вопрос о самой большой трудности для войск Украины в ходе контрнаступления.

Остин добавил, что в распоряжении Вооруженных сил Украины все еще есть «большие силы», поэтому они смогут продолжать наступление.

Ранее директор по операциям объединенного штаба Пентагона генерал Дуглас Симс упомянул, что контрнаступление войск Украины двигается не с той скоростью, которую ожидал Вашингтон, учитывая всю оказываемую Западом поддержку. Он добавил, что украинским военнослужащим приходится вести суровые сражения.

Агентство напоминает, что контрнаступление Вооруженных сил Украины началось 4 июня на запорожском, южнодонецком и артемовском направлениях. Киев бросил в бой бригады, вооруженные западной техникой и подготовленные НАТО.