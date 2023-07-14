Рогов сообщил о перегруппировке ВСУ в Запорожье на фоне провала наступления

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали перегруппировку на запорожском фронте на фоне серии провалов и неудач в попытках организовать полномасштабное контрнаступление. Об этом рассказал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

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Он пояснил, что ВСУ подтягивают новые резервы с целью накопить силы для новых атак. Рогов также добавил, что атаки украинских военных часто заканчиваются для них большими потерями и отступлением на исходные позиции.