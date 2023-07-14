На Украине решили запретить трансплантацию органов погибших военных

На рассмотрение Верховной рады Украины внесен законопроект о запрете использования органов граждан, погибших в боевых действиях или от рук полиции. Об этом сообщается на сайте парламента страны. Авторы инициативы объясняют ее необходимостью «предотвратить возможные злоупотребления и манипуляции в информационном пространстве».

© Oliver Berg/dpa/Global Look Press

Запрещается извлечение анатомических материалов для трансплантации и/или изготовления биоимплантатов у следующих умерших лиц: погибших в результате применения полицейских мер принуждения; служащих военных формирований и правоохранительных органов или их соединений, воинских частей, учреждений и организаций, погибших при выполнении обязанностей в результате военных (боевых) действий на Украине, — говорится в документе.

Предполагается, что изменения будут внесены в уже действующее законодательство.

Ранее сообщалось, что в Херсоне украинская медслужба тайно изымает органы из тел бойцов ВСУ для последующей трансплантации. По данным источника РИА Новости, в подконтрольном Киеву военном госпитале проводят соответствующие хирургические операции. Он уточнил, что информацию об изъятии органов скрывают от родственников погибших.