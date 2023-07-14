Посольство РФ в США: ВСУ не будут иметь ограничений в использовании кассетных боеприпасов

Посольство России в США сообщило, что Вооруженные силы Украины не собираются соблюдать какие-либо ограничения на использование кассетных боеприпасов, которые Киеву были поставлены Западом. Об этом говорится в Telegram-канале российской дипмиссии.

"Нет никаких сомнений в том, что ВСУ не станут соблюдать какие-либо "ограничения" при выборе целей, поскольку находятся в отчаянии из-за колоссальных потерь и неспособности достичь успехов на фронте", - говорится в сообщении.

Ранее следователи Следственного комитета РФ (СК) нашли на месте гибели ребенка в поселке Тарасовка в Запорожской области, предположительно, поражающие элементы кассетного боеприпаса. Отмечается, что оперативная группа СК прибыла в Тарасовку на место гибели ребенка после обстрела ВСУ и обнаружила "оперения стабилизатора", что может указывать на использование кассетных боеприпасов.

При этом на стенах частного дома обнаружили повреждения, которые, как сообщает агентство, характерны для поражающих элементов соответствующих боеприпасов. До этого директор по операциям объединенного штаба Пентагона генерал Дуглас Симс заявил, что США передали Украине кассетные боеприпасы и они уже в стране. По его словам, у США есть информация, что на территории Украины уже находились кассетные боеприпасы, которые ранее были переданы "третьими странами".