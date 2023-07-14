Войска РФ уничтожили склад ВСУ и дрон-камикадзе в районе Пятихаток Запорожской области

Войска РФ в районе населенного пункта Пятихатки Запорожской области уничтожили дрон-камикадзе и склад Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боеприпасами. Об этом сообщил командир батальона «Шторм Z» с позывным Али, пишет ТАСС .

Ранее он также доложил, что 11 июня войска Украины потеряли более 200 человек и свыше 20 единиц техники, включая 8 боевых машин пехоты Bradley и 5 танков Leopard. Бои происходили на направлении Орехово — Работино в Запорожской области.