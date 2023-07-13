Американский разведчик указал на слабость ключевой страны НАТО
Великобритания стала обузой для НАТО, поскольку Вооруженные силы страны находятся в плачевном состоянии. На такую слабость ключевой страны Североатлантического альянса указал бывший разведчик ВС США Скотт в интервью журналисту Гарланду Никсону на YouTube-канале.
«Армия королевства настолько ослабла, что нахождение страны в альянсе контрпродуктивно», — заявил он.
По словам американского разведчика, остальные участники НАТО задаются вопросом о большом количестве британцев в структуре альянса.
Кроме того, Риттер отметил аналогичная проблема наблюдается и в армии Германии. Единственными странами, которые по его мнению вкладывают большие средства в развитие своих вооруженных сил, являются США и Польша, заявил он.
Ранее сообщалось, что на вооружении армии Великобритании осталось только 40 боеспособных танков, а также около дюжины фрегатов и эсминцев, готовых к бою.