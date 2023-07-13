Пентагон озвучил позицию по передаче F-16 Украине

Передача украинским военным истребителей F-16 на фоне ситуации с ПВО представляется несвоевременной, рассказал директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс. Об этом пишет РИА «Новости».

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Симс уточнил, что Россия обладает мощной системой ПВО. Следовательно, добавил он, условия для размещения истребителей являются не идеальными.

Генерал также прокомментировал поставки ВСУ кассетных боеприпасов для ствольной артиллерии.

По его словам, выделенные из арсеналов снаряды уже находятся на Украине. Он добавил, что боеприпасы были доставлены не только из США непосредственно, но и из других стран, входящих в НАТО.

Напомним, что Киев неоднократно обращался к западным партнерам с просьбами о поставках крылатых ракет, самолетов, вертолетов, военных кораблей и подводных лодок.