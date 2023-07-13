Названы детали плана НАТО при нападении со стороны России

Североатлантический альянс подготовил план обороны на случай гипотетического нападения со стороны России. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональные СМИ.

По данным агентства, план является наиболее детально проработанным документом в этой сфере с 1991 года. Он содержит в себе 4,4 тыс. страниц.

Согласно документу, в случае угрозы предусматривается развертывание 300 тысяч военных в высокой степени готовности.

План наделяет главнокомандующего сил НАТО в Европе особыми полномочиями. В частности он получает право принимать решения по ряду вопросов без консультаций с руководством альянса.

Ключевая роль отводится ФРГ. Государство в случае конфликта превращается в основной логистический хаб для сил организации, в нем начинает работу второй штаб сухопутных сил альянса.

Входящие в альянс державы берут на себя защиту восточных союзников. Германия направляет солдат в Литву, Соединенное Королевство - в Эстонию, Канада - в Латвию.