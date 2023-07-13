Губернатор Белгородской области сообщил о новых обстрелах ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) произвели обстрел хутора Валховский и села Сподарюшино, пострадавших нет. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

© Телеграм-канал Настоящий Гладков

Он отметил, что в хуторе Валховский Белгородского района был сильно поврежден дом в результате двух прямых попаданий минометных снарядов. У здания пробита кровля и выбиты окна.

«В селе Сподарюшино Грайворонского округа после проведения подомового обхода обнаружены повреждения кровли и забора на территории одного частного жилого дома», — написал губернатор.

До этого Гладков заявил, что за минувшие сутки власти Белгородской области зафиксировали 86 прилетов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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