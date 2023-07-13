Кадыров опубликовал кадры боев за Марьинку

«Буквально до выхода из этого направления фронта и переброски в другой, более сложный район огневого соприкосновения, бойцы спецназа "Ахмат" круглые сутки практически без отдыха работали по Марьинке, выявляя вражеские цели», — написал он.

На появившихся кадрах видно, как работают артиллерия и дроны спецназа, а также выявление огневых точек Вооруженных сил Украины (ВСУ) и скопления живой силы, после которого наносятся удары и применяются дроны-камикадзе.

По словам Кадырова, Марьинка является достаточно сложным участком фронта, так как город буквально превращен в подземный укрепрайон со множеством переходов под землей. Однако несмотря на то, что это дает возможность украинским военным перемещаться незамеченными, освобождение города — дело времени, уверен он.