Стало известно о взрыве в Запорожье
В городе Запорожье, подконтрольном Украине, произошел взрыв. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Суспильне» («Общественное»).
«В Запорожье слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты общественного», — говорится в публикации.
Других подробностей издание не приводит.
Ночью 13 июля сообщалось о серии взрывов в Киеве. Также детонации прозвучали в Полтаве. Кроме того, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов подтвердил сильные взрывы в украинской столице и Борисполе, а также Хмельницкой, Житомирской и Полтавской областях. Он отметил, что про всей территории Украины действовала воздушная тревога.
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