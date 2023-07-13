Стало известно о взрыве в Запорожье

Ночью 13 июля сообщалось о серии взрывов в Киеве. Также детонации прозвучали в Полтаве. Кроме того, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов подтвердил сильные взрывы в украинской столице и Борисполе, а также Хмельницкой, Житомирской и Полтавской областях. Он отметил, что про всей территории Украины действовала воздушная тревога.