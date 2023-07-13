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Херш оценил влияние кассетных боеприпасов на ход конфликта на Украине

Отправленные на Украину кассетные боеприпасы не изменят ход конфликта. Об этом Сеймур Херш со ссылкой на неназванного чиновника.

Херш оценил влияние кассетных боеприпасов на ход конфликта на Украине
© Lenta.ru

«В любом случае у кассетных бомб нет шансов изменить ход конфликта», — цитирует Херш слова источника.

Чиновник подчеркнул, что администрация президента США Джо Байдена «облажалась» в ситуации на Украине.

Кассетные боеприпасы разбрасывают «бомбы» на больших площадях, которые могут не взорваться при ударе и могут представлять долгосрочный риск для любого, кто столкнется с ними, подобно наземным минам. Более 100 стран объявили это оружие вне закона в соответствии с Конвенцией о кассетных боеприпасах, но США, Украина и Россия не подписали этот запрет.

США объявили о передаче Киеву кассетных боеприпасов 7 июля. Несмотря на риски для мирных жителей, администрация президента Байдена заверила, что такое оружие может помочь ВСУ быстрее «освободить» потерянные территории.

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