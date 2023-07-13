Херш оценил влияние кассетных боеприпасов на ход конфликта на Украине

Кассетные боеприпасы разбрасывают «бомбы» на больших площадях, которые могут не взорваться при ударе и могут представлять долгосрочный риск для любого, кто столкнется с ними, подобно наземным минам. Более 100 стран объявили это оружие вне закона в соответствии с Конвенцией о кассетных боеприпасах, но США, Украина и Россия не подписали этот запрет.