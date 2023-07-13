На Украине заявили о получении американских кассетных боеприпасов

Украинский генерал Александр Тарнавский 13 июля подтвердил CNN, что Киев уже получил американские кассетные боеприпасы. Президент США Джо Байден одобрил их поставки на прошлой неделе.

«Мы только что их получили, еще не использовали, но они могут радикально изменить [ситуацию на поле боя - прим.ред.]», - заявил Тарнавский.

Решение о территории, на которой могут быть использованы кассетные боеприпасы, примет высшее руководство Украины, подчеркнул генерал.

Тарнавский отметил, что существуют ограничения по использованию таких боеприпасов в густонаселенных районах.

По словам американских чиновников, они получили от Украины письменные заверения, что кассетные снаряды не будут использоваться в районах с гражданскими населением и что их использование будет отслеживаться для возможных операций по разминированию.

7 июля США объявили, что предоставят Украине новую партию военной помощи, которая включает кассетные боеприпасы. В Вашингтоне подчеркнули, что кассетные боеприпасы отправят в качестве «переходного решения», пока США не смогут производить больше 155-миллиметровой артиллерии.

Кассетные боеприпасы могут запускаться из высокомобильных артиллерийских ракетных систем и 155-миллиметровых гаубиц, которые США ранее предоставили Украине.

Запрещенные более чем в ста странах снаряды оставляют несработавшую взрывчатку на больших площадях - как и мины, это долгосрочная угроза для мирного населения.