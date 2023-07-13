Минобороны сообщило о ночных ударах по складам ВСУ
Министерство обороны РФ заявило, что ночью российские военные нанесли ракетный удар по местам хранения боеприпасов ВСУ.
Как уточнили в ведомстве, групповой удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности морского базирования. Целью стали места хранения боеприпасов украинской армии. В Минобороны добавили, что все цели были достигнуты, объекты поражены.
Ранее украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Киеве, Борисполе, Хмельницком, Запорожье и Кропивницком.
Также в российском ведомстве сообщили о безуспешных попытках ВСУ наступления на Донецком, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях. Так, на Донецком направлении успешно отражены 16 атак в районах населенных пунктов Веселое, Красногоровка, Северное, Новомихайловка и Марьинка Донецкой Народной Республики. Также была пресечена деятельность украинской ДРГ.
Уточняется, что в ходе боев потери украинской стороны составили до 480 человек, а также 6 пикапов, 3 самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства и гаубицы «Мста-Б», «Д-30». Также была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.