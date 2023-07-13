Что такое кассетные боеприпасы и почему они опасны

Седьмого июля Белый дом объявил о новом пакете помощи Украине, однако это заявление вызвало неоднозначную реакцию мирового сообщества из-за одного пункта. Среди вооружений, планируемых к поставке, также числятся кассетные боеприпасы. Журнал Popular Science рассказал об истории этого вида снарядов и том, почему они обладают противоречивой репутацией.

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США и Советский Союз начали активную разработку кассетных снарядов еще во время холодной войны, параллельно работе над высокоточными вооружениями. Изначально они разрабатывались для потенциального конфликта в Европе, но позднее нашли применение на других театрах военных действий: США использовала амуницию во Вьетнаме, а СССР — в Афганистане.

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Однако первые случаи использования кассетных боеприпасов датируются еще Второй мировой. Тогда, правад, немецкая армия применяла т.н. «бомбы-бабочки» SD-2, но за годы механизм работы подобных боеприпасов не претерпел значительных изменений. При взрыве кассетный боеприпас высвобождает множество маленьких взрывных устройств, которые покрывают гораздо большую область, чем обычные бомбы. Они эффективны как против живой силы, так и против фортификаций и объектов инфраструктуры: например, взлетно-посадочных полос и линий электропередач.

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Согласно статистике от марта 2022 года, по меньшей мере 21 государство использовало кассетные боеприпасы. СССР применяло их в Афганистане, Великобритания — в Фолклендской войне; разные фракции Балканских войн в 1990-х тоже пользовались кассетными снарядами. США широко применяли этот тип амуниции в Юго-восточной Азии во время войны во Вьетнаме, а также при вторжении в Ирак и Афганистан — но, по официальным сообщениям, отказались от кассетных снарядов в течение первых трех недель после начала боевых действий в Ираке. Что, впрочем, не мешает последним до сих пор вытаскивать неразорвавшиеся снаряды по всей стране.

Кассетные снаряды подвергаются жесткой критике из-за своей ненадежности и сопутствующих жертв. Мини-бомбы внутри основных контейнеров обычно взрываются при столкновении с целью, но это происходит далеко не всегда. Часть суббоеприпасов может оказаться действительно инертной, однако некоторые все еще могут взорваться в будущем, когда на них наткнутся саперы или гражданские.

Риск оставить неразорвавшиеся снаряды присущ всем бомбам, но из-за того, что кассетные снаряды разбрасывают огромное количество мини-бомб, число неразорвавшихся боеприпасов не поддается точному подсчету. По данным Международного комитета красного креста, после войны во Вьетнаме в одном только Лаосе осталось от 9 до 27 млн неразорвавшихся снарядов, которые привели к гибели более 10 000 гражданских.

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Именно этот нюанс делает кассетную амуницию противоречивым явлением. Если рассуждать с точки зрения прав человека и законов войны, неразорвавшиеся мини-бомбы представляют опасность для людей, не участвующих в боевых действиях. Причем опасность сохраняется даже после того, как конфликт закончится. Если говорить о военном деле, то каждый неразорвавшийся элемент снижает эффективность орудия.