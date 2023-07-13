Киргизия утвердила новую военную доктрину и решила укреплять армию

Президент Киргизии Садыр Жапаров утвердил новую военную доктрину, которая направлена на усиление армии. Об этом пишет ТАСС.

Появление новой доктрины вызвано «изменившимися системой государственного управления, военно-политической обстановкой в мире и Центрально-Азиатском регионе».

Согласно документу, укрепление армии будет происходить за счет «систематизации и совершенствования состава, структуры, задач и вопросов всестороннего обеспечения».

Также в доктрине говорится, что в дальнейшем Киргизия намерена добиваться усиления координации деятельности органов государственного и военного управления «привлекаемых к обеспечению военной безопасности страны».