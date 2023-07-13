Российские следователи рассказали о новых преступлениях украинских военных

По данным следствия, ВСУ подвергли обстрелу поселок Теткино в Курской области, что привело к разрушению двух домов. Также от жителей города Васильевка в Запорожской области стало известно об угрозах со стороны украинских военных зайти в населенный пункт и учинить расправу. Кроме того, вернувшийся из плена российский военный рассказал, как его избивали и пытали током ради забавы.