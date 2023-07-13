В России опровергли сообщения о «пребывании» генерала Суровкина в СИЗО

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников опроверг информацию СМИ о том, что главнокомандующий Воздушно-космическими силами России генерал Сергей Суровикин якобы в настоящее время пребывает в СИЗО «Матросская тишина» и расположенном на его территории изоляторе федерального значения «Кремлевский централ».

По словам Мельникова, он удостоверился в этом, посетив СИЗО.

«Нет его. Удивительно, что (украинский журналист Анатолий) Шарий и (телеграм-канал) ВЧК-ОГПУ продолжают утверждать обратное», — сказал Мельников.

Также секретарь заявил, что не может подтвердить информацию ВЧК о том, что Суровикин может находиться в Одинцовском районе, поскольку это территория ОНК Московской области.

Мельников усомнился, что генерал может быть в Одинцово или в любом другом месте принудительного содержания, так как, по его словам, подобное очень сложно скрыть.