«Омсктрансмаш» за год нарастил объемы производства в четыре раза
Омский завод транспортного машиностроения («Омсктрансмаш»), который входит в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех», за последний год нарастил объемы производства в 4 раза. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев.
Он напомнил, что завод специализируется на производстве, ремонте и модернизации бронетехники. Также на предприятии запущена уникальная в России автоматическая линия по сборке гусеничных лент — «Омсктрансмаш» снабжает гусеницами все танки, которые выпускаются в стране.
Напомним, что ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что с начала 2022 года поставки танков Т-72 и Т-90 в российскую армию выросли в 3,6 раза. Также в 53 раза увеличились поставки беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» и «Орлан-30», в 2,1 раза — поставки и капитальный ремонт БМП-3, в 4 раза — поставки БТР-82А, в 2 раза — «Тигр-М».