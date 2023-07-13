«Омсктрансмаш» за год нарастил объемы производства в четыре раза

Он напомнил, что завод специализируется на производстве, ремонте и модернизации бронетехники. Также на предприятии запущена уникальная в России автоматическая линия по сборке гусеничных лент — «Омсктрансмаш» снабжает гусеницами все танки, которые выпускаются в стране.

Напомним, что ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что с начала 2022 года поставки танков Т-72 и Т-90 в российскую армию выросли в 3,6 раза. Также в 53 раза увеличились поставки беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» и «Орлан-30», в 2,1 раза — поставки и капитальный ремонт БМП-3, в 4 раза — поставки БТР-82А, в 2 раза — «Тигр-М».