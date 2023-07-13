Военные РФ впервые применили дистанционно управляемый «Корнет»

Спецназ российской группировки «Юг» впервые применил в зоне проведения спецоперации на Украине противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет» с использованием системы дистанционного управления «Курган». Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что «Корнет» с управляемыми ракетами применяется для ударов по танкам и другим бронированным целям. Дальность полета снаряда составляет до 5,5 километров днем и до 3,5 километров ночью. «Курган» позволяет военным не покидать безопасную позицию во время запуска ракеты — с его помощью можно управлять ПТРК с расстояния до 50 метров.