Российский снайпер в зоне СВО ликвидировал за два дня 18 бойцов ВСУ

Снайпер разведки российских ВДВ с позывным Сайгон уничтожил за два дня в одном из регионов проведения специальной военной операции 18 украинских военнослужащих. Об этом сообщил журналистам командир разведроты ВДВ с позывным Метис.

"Сайгон с сначала СВО в моем подразделении на должности старшего снайпера. Результаты очень хорошие показывает, простой самоучка. Недавний результат был: за двое суток уничтожил 18 человек противника. Работает с простой СВД (снайперской винтовкой Драгунова - прим. ТАСС)", - рассказал собеседник.

В регионе, где служит его подразделение, бои проходят в основном в лесах, поэтому дистанция ведения огня небольшая. Так, по словам Метиса, Сайгон обычно работает с расстояния от 100 до 200 м, дальше уже мешает растительность. Снайпер выходит на задание как днем, так и ночью, а сослуживцы в случае необходимости прикрывают его огнем.

Основная цель Сайгона - украинские бойцы на опорных пунктах. Чаще всего их удается поразить во время ротации, когда одна группа снимается с позиций, а другая приходит ей на смену. Нередко получается результативно работать ночью, когда артиллерия особо не применяется и противник расслабляется, отметил Метис.