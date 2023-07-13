В КНДР обвинили США в многочисленных нарушениях воздушного пространства

Американские разведывательные самолеты более 30 раз за восемь дней нарушили воздушное пространство над исключительной экономической зоной КНДР , сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

При этом власти Соединенных Штатов утверждают, что воздушное пространство находится над открытым морем. Отмечается, что «даже дюйм» территориального воздушного пространства Северной Кореи не может быть уступлен.