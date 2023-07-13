Стало известно о переходе флангов Артемовска под контроль российских сил

В ДНР сообщили о нахождении флангов Артемовска под контролем российских сил
Фланги Артемовска (украинское название - Бахмут) находятся под контролем российских войск и артиллерии. Об этом ТАСС сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.
"За фланги Артемовска идут бои. Они все под контролем наших сил и артиллерии", - сказал Гагин.
Артемовское направление является одним из самых сложных участков на всей линии фронта. Вооруженные силы Украины продолжают безуспешные попытки взять под контроль ключевые высоты вокруг Артемовска.