Спецоперация на Украине 13 июля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 13 июля 2023 года.

ВСУ обстреляли два села в Белгородской области

Украинские войска нанесли удар по селам Графовка и Репяховка в Белгородской области, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на губернатора региона Вячеслава Гладкова.

В Графовке прохожий получил ранения предплечья и грудной клетки. Он госпитализирован, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Также в населенном пункте повреждена линия электропередачи.

В Репяховке пришла в негодность кровля и стены складского помещения сельхозкомпании.

Танкист ЮВО рассказал об уничтожении позиций ВСУ под Марьинкой

Российские танкисты Южной группировки войск уничтожают позиции Вооруженных сил Украины на окраинах Марьинки в ДНР для последующей работы штурмовых подразделений, сообщает РИА Новости со ссылкой на командира танкового взвода с позывным «Путник».

По его словам, было уничтожение огневых позиций украинской армии. Работа ведется вблизи российской пехоты, первый выстрел производится дальше в тыл от украинских позиций, после чего под корректировку огневое поражение ведется на приближение к огневой позиции противника до полного уничтожения.

В зависимости от важности цели и обстановки приходилось вести огонь по противнику вблизи российских позиций, примерно в 100 метрах от пехоты российских Вооруженных сил.

Зеленский заявил о предстоящем усилении ВСУ средствами ПВО, ракетами и артиллерией

Украинская армия получат значительное оснащение, сообщил в Telegram глава государства Владимир Зеленский.

По его словам, таковы итоги саммита Североатлантического альянса, прошедшего в Вильнюсе. Речь идет о средствах противоракетной обороны, ракетах, бронетехнике, артиллерии.

«Хорошее усиление оружием», — отметил президент Украины.