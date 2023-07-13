Сальдо сообщил о попытках ВСУ высадиться у Антоновского моста

Военные Украины продолжают попытки высадиться на левый берег Днепра в районе Антоновского моста, сообщает РИА Новости со ссылкой на врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, украинские войска методично уничтожают, потому говорить о том, что противник там закрепился, нельзя. Отмечается, что большая часть плавсредств ликвидируется артиллерией еще на воде.

Те военные, которые успевают высадиться, могут только прятаться на дачах, отрезанных от земли непроходимыми болотами. Сальдо указал, что дорога одна — от Антоновского моста, и она надежно контролируется российскими военными. Пройти с дач враг не может, его уничтожает артиллерия России.

Врио главы региона отметил, что взамен убитых командование Украины присылает новых бойцов. Сальдо назвал это «конвейером смерти».